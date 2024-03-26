Нафтові компанії РФ розпродують накопичені запаси через атаки по НПЗ

Через масовані атаки українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи (НПЗ) виробництво бензину в РФ за тиждень - 13-19 березня - впало на 3,9% до попереднього тижня, і на 5,2% до плану - до 779,4 тис. тонн (111,3 тис. тонн на добу). Посилаючись на росЗМІ, повідомляє Дзеркало тижня.

Мінімальний обсяг виробництва бензину в РФ зафіксовано 18 березня – 104,7 тис. тонн на добу. Як пише українське профільне видання enkorr.ua, це був перший тиждень, коли на обсязі виробництва бензину позначилися атаки безпілотників на НПЗ у Нижньому Новгороді, Рязані та Сизрані.

У той же час, попри падіння виробництва, нафтові компанії збільшили постачання бензину на внутрішній ринок на 0,3% – до 794,2 тис. тонн, переважно за рахунок запасів на НПЗ та нафтобазах.

Внаслідок цього запаси за тиждень зменшилися на 1,5% (25,5 тис. тонн). Загалом вони становлять майже 2 млн тонн. Завдяки введенню з 1 березня заборони на експорт бензину з РФ його запаси все ще на 153 тис. тонн вищі, ніж рік тому.