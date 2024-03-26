Зеленський звільнив Данілова та призначив нового секретаря РНБО

Президент України Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки та оборони України.

Про це йдеться﻿ в указі, оприлюдненому на сайті президента.

"Звільнити Данілова Олексія Мячеславовича з посади Секретаря Ради національної безпеки і оборони України" , – йдеться в тексті документа.

Замість Данілова Зеленський призначив﻿ секретарем РНБО Олександра Литвиненка, який був керівником Служби зовнішньої розвідки. Окремим указом президент звільнив﻿ Литвиненка з посади голови СЗР.

Новим головою Служби зовнішньої розвідки Зеленський призначив﻿ Олега Іващенка.

Олексій Данілов був секретарем РНБО з жовтня 2019 року.