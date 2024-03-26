Зеленський звільнив Данілова та призначив нового секретаря РНБО
Президент України Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки та оборони України.
Про це йдеться в указі, оприлюдненому на сайті президента.
"Звільнити Данілова Олексія Мячеславовича з посади Секретаря Ради національної безпеки і оборони України", – йдеться в тексті документа.
Замість Данілова Зеленський призначив секретарем РНБО Олександра Литвиненка, який був керівником Служби зовнішньої розвідки. Окремим указом президент звільнив Литвиненка з посади голови СЗР.
Новим головою Служби зовнішньої розвідки Зеленський призначив Олега Іващенка.
Олексій Данілов був секретарем РНБО з жовтня 2019 року.