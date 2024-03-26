МЗС Угорщини: Відправлення військ НАТО в Україну загрожує Третьою світовою

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в інтерв’ю російському державному пропагандистському агентству ТАСС заявив, що відправлення військ НАТО в Україну загрожує Третьою світовою війною, повідомляє Європейська правда.

Сійярто, який напередодні відвідав Сочі, сказав роспропаганді, що Угорщина закликатиме своїх колег та союзників "утримуватися від будь-яких заяв та дій, які можуть наблизити ризик початку світової війни".

"У такій критичній ситуації не лише дії, а й слова мають величезне значення. Тому коли йдеться про можливість введення військ в Україну від імені деяких країн – членів НАТО, це справді небезпечно, тому що ми не хочемо стикатися з загрозою. Жахливий ризик початку Третьої світової війни наближається" , – сказав Сійярто.

Він заявив, що у Європі стає "все більше і більше людей", які схильні "виступати проти дій, які підвищують ризик ескалації".

Слова Сійярто перегукуються із заявою речника Кремля Дмитра Пєскова, який сказав, що поява військ НАТО на території України призведе до прямого конфлікту Альянсу з РФ і ескалації ситуації.

Глава Кремля Володимир Путін після "перевиборів" у березні допустив можливість повномасштабного конфлікту між Росією і НАТО, заявивши, що це могло б призвести до Третьої світової війни.