Франція незабаром зможе передати Україні 78 самохідних гаубиць Caesar

Міністр оборони Франції Себатьєн Лекорню оголосив, що Париж незабаром зможе поставити Києву 78 самохідних гаубиць Caesar та збільшить поставки снарядів, щоб задовольнити нагальні потреби України в боєприпасах, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє AP.

На пресконференції Лекорню заявив, що між Францією, Україною та Данією досягнули домовленості про фінансування самохідних 155-мм гаубиць Caesar, що дозволить Парижу їх "швидко доставити".

За його словами, Франція також має на меті поставити Україні 80 тисяч снарядів для 155-мм гармат цього року – в порівнянні з 30 тисячами, які передала від початку широкомасштабного вторгнення.

Крім того, зазначив міністр оборони, Франція бере участь у пошуках наявних запасів пороху та боєприпасів, які можна було б купити в країнах за межами Євросоюзу в межах ініціативи Чехії.

Водночас Лекорню заявив, що європейські країни повинні зменшити свою залежність від США у забезпеченні безпеки на континенті.

"Це абсолютна необхідність. Як на мене.., це неправильно, що американські платники податків повинні платити так багато за безпеку європейців", – наголосив він.

Раніше повідомляли, що франко-німецька група збройових компаній KNDS створить нову дочірню компанію, виробництво якої розміститься на території України.

За увесь час повномасштабної війни Україна отримала 30 Caesar та 38 броньованих машин AMX10RC, а на початку року Париж повідомив про плани виготовити для України ще 78 САУ Caesar.

Перед цим Лекорню казав також про плани залучити до співпраці з українським ОПК французьку компанію Delair, яка спеціалізується на безпілотниках.