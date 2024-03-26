Rheinmetall отримає 130 млн євро від ЄС на збільшення виробництва боєприпасів

Німецький збройовий концерн Rheinmetall оголосив, що отримає понад 130 мільйонів євро від Європейського Союзу на збільшення виробництва боєприпасів, повідомляє Європейська правда.

Про це концерн оголосив 26 березня.

Фінансування Rheinmetall отримає в межах Акта з підтримки виробництва боєприпасів (ASAP), ухваленого ЄС минулого року для нарощування європейського оборонного виробництва, зокрема снарядів калібру 155 мм і ракет.

Німецький концерн спрямує інвестиції на шість проєктів своїх дочірніх компаній у Європі, а саме в Німеччині, Угорщині, Румунії та Іспанії, йдеться в пресрелізі. Підписання перших угод очікується у травні 2024 року.

Rheinmetall зазначив, що має на меті виробляти до 1,1 мільйона артилерійських снарядів на рік до 2027-го. Крім того, з 2026 року концерн планує щорічно виробляти до 1,5 мільйона модулів ракетного палива і 3000 тонн вибухових речовин RDX.

У лютому в Німеччині почалось будівництво нового заводу Rheinmetall, який збільшить можливості ФРН з виробництва артилерійських снарядів.

Концерн, як відомо, також планує відкрити щонайменше чотири заводи в Україні.