У водах Іспанії помітили два російські десантні кораблі й танкер

Іспанія протягом 5 днів слідкувала за російськими кораблями "Іван Грен", "Олександр Отраковський" та нафтовим танкером "Кола", які перебували у Середземному морі, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява EMAD.

За даними відомства, іспанські патрульні катери Atalaya і Vigía вперше виявили російські судна в суверенних водах Іспанії на північному заході Піренейського півострова вранці в четвер, 21 березня.

Вони стежили за російськими кораблями до перетину ними кордону з Португалією. Там патрулювання на себе взяв португальський фрегат "Бартоломеу Діаш".

Потім, із 23 по 26 березня, за три російські кораблі були під спостереженням іспанського патрульного катеру Vigía в акваторії Кадіської затоки.

Нагадаємо, раніше поширювалась інформація, що Російська Федерація змушена змінювати маршрути доставки озброєння з та до Сирії через постійні атаки українських надводних дронів у Чорному морі.

ЗСУ нищать російські кораблі

Нагадаємо, 5 березня підрозділ Головного управління розвідки Міноборони України атакував російський корабель "Сєрґєй Котов" за допомогою надводних дронів.

Внаслідок атаки морськими дронами Magura V5 корабель отримав пошкодження корми, правого та лівого бортів. Джерела повідомляли, що на борту корабля під час удару знаходився вертоліт. Ймовірно, то був Ка-27.

Це вже далеко не перша втрата російського флоту в Чорному морі. Як заявляв речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, на тлі втрат росіяни тримають у портах Крим мінімум військових кораблів. Там базуються лише судна, які окупанти вважають не такими цінними.