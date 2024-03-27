Через "Циркони" тривога з півдня буде поширюватися аж до Києва – Гуменюк

Досвід цієї пори показав, що ворог використовує ракети "Циркон" з підвищеною діяльністю, що свідчить про те, що повітряна тривога при застосуванні балістики з півдня буде поширюватись аж до Київської області.﻿ Про це заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, пише Ксенія Вертебна, РБК-Україна.

"Декілька десятків подібних ракет у ворога є в накопиченні на мілітарі хабі типу Крим, і він може продовжувати час від часу точковий терор з акцентом в тому числі на столицю" , - розповіла Гуменюк.

Вона додала, що наразі для ворога пріоритетним залишається спосіб терористичного тиску, і коли є загроза балістичного озброєння з півдня, то зазвичай на мапі тривог "червоніють" південні та південно-східні регіони.

Раніше у Повітряних силах розповіли, чому росіяни зменшили інтервали між атаками на Україну. Зокрема, це пов'язано з тим, що ворог намагається знайти слабкі шпарини в українській системі ППО. Речник Повітряних сил ЗСУ Євлаш розповів, що основна мета Росії - це "дестабілізувати обстановку всередині країни, змусити Україну до нестандартних дій".