У Держдепі озвучили позицію щодо ударів по російським НПЗ

Позиція Сполучених Штатів щодо атак України проти російських нафтопереробних заводів (НПЗ) полягає в тому, щоби не заохочувати українські сили завдавати удари поза власними кордонами.﻿ Про це заявив під час брифінгу речник Держдепартаменту США Метью Міллер, пише Валерій Савицький, РБК-Україна.

Журналісти попросили представника Держдепу прокоментувати нещодавні повідомлення в пресі, згідно з якими США просили Україну припинити удари по російських НПЗ.

"Я не буду говорити про конкретні розмови, але наша позиція з самого початку цієї війни завжди полягала в тому, що ми не заохочуємо і не підтримуємо завдавання Україною ударів за межами її власної території" , - сказав Міллер.

На запитання, чи були ці конкретні розмови щодо атак на російські НПЗ, речник знову ухилився від прямої відповіді та сказав, що американська позиція добре відома українському уряду, тож "це не те, про що вони не знали б".