ISW: Окупанти просуваються поблизу Бахмута

Російські війська просунулися поблизу бурелому на схід від Тернів та поблизу Бахмута. Також на кадрах, опублікованих 25 березня, зафіксовано удар українського HIMARS бомбою малого діаметра наземного запуску по російському центру управління безпілотниками поблизу Чорнянки Херсонської області.﻿ Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), пише Ксенія Вертебна, РБК-Україна.

Схід України. Операція №1 - Луганська область

Українські та російські сили здійснили незначне просування вздовж лінії Куп’янськ-Кремінна на тлі триваючих боїв 26 березня. Відповідно до геолокаційних кадрів, опублікованих 24 березня, українські сили відновили обмежені позиції у північній Синьківці (на північний схід від Куп’янська).

Крім того, російські війська просунулися поблизу бурелому на схід від Тернів (на захід від Кремінної). Позиційні бої точаться:

на північний схід від Куп’янська біля Синьківки;

на південний схід від Куп'янська біля Іванівки;

на захід від Кремінної біля Тернів і Ямполівки;

на південь від Кремінної біля Білогорівки.

Повідомляється, що поблизу Білогорівки діють підрозділи російського загону "ГОРБ" 2-го корпусу армії "ЛНР" (ОК ЛНР).

Операція №2 - Донецька область

Російські війська нещодавно незначно просунулися поблизу Бахмута на тлі триваючих позиційних боїв 26 березня. Зафіксовані геолокаційні дані, опубліковані 24 березня, підтверджують, що російські війська рухаються на північний схід від Каналу, що знаходиться на східному передмісті Часового Яру.

На різних напрямках від Бахмута тривали позиційні бої:

зіткнення на північний захід від міста у районі Богданівки;

на захід та південний захід від Бахмута біля Іванівського та Кліщіївки;

на південь від Бахмута поблизу Нью-Йорка.

Поблизу Бахмута діють підрозділи російської 98-ї дивізії ВДВ.

Учора, 26 березня, під Авдіївкою тривали позиційні бої, однак підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не було. За інформацією українських та російських джерел, позиційні бої тривали:

на північний захід від Авдіївки в районі Бердичів і Семенівки;

на захід від Авдіївки біля Орлівки і Тоненького;

на південний захід від Авдіївки біля Первомайського, Водяного та Невельського.

Повідомляється також, що підрозділи 12-ї інженерної бригади Російської Федерації, що входить у СЦВО (Східний військовий округ), проводять розмінування території під Авдіївкою.

У вівторок, 26 березня, позиційні бойові дії тривали на захід та південний захід від Донецька, однак підтверджених змін лінії фронту на цьому ділянці не було. За даними українських та російських джерел, позиційні бойові дії тривали:

на захід від Донецька у районі Георгіївки;

на південний захід від міста в районі Новомихайлівки та Побєди.

Всупереч повідомленням російський мілблогерів про просування російських сил поблизу Георгіївки, Красногорівки (на захід від Донецька) і Новомихайлівки, ISW не знайшло візуального підтвердження та вважає, що російські війська контролюють менше 50 відсотків Новомихайлівки.

Також вчора тривали позиційні бої в районі кордону Донецько-Запорізької області поблизу Старомайорського (на південь від Великої Новосілки). В районі Урожайного, розташованому на південь від Великої Новосілки, продовжують діяти підрозділи 36-ї загальновійськової армії (ОСА СВО) РФ, а також підрозділи 14-ї бригади спецназу та 11-ї армії ВПС і ППО (ВКС РФ) та Східного військового округу (СВО) діють поблизу Вугледара.

"Південна вісь"

У вівторок, 26 березня, на заході Запорізької області тривали позиційні бої, однак підтверджених змін лінії фронту на цій ділянці не було. Позиційні бої тривали:

поблизу Роботиного та Вербового (на схід від Роботиного);

на південний схід від Оріхова біля Малої Токмачки;

на південний захід від Білогір’я.

Повідомляється, що підрозділи російського 70-го мотострілецького полку, що входить до складу 42-ої мотострілецької дивізії, 58-ої загальновійськової армії та Південного військового округу, продовжують активні бойові дії поблизу Роботиного.

У понеділок, 26 березня, тривали активні позиційні бої на східному (лівому) березі Херсонської області, зосереджені в районі Кринок. На кадрах, опублікованих 25 березня, зафіксовано удар українського HIMARS бомбою малого діаметра наземного запуску (GLSDB) по російському центру управління безпілотниками поблизу Чорнянки Херсонської області (на південь від Нової Каховки).