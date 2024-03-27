Окупанти намагаються дискредитувати підпілля на захоплених територіях

За даними нацспротиву, на тимчасово окупованих територіях росіяни здійснюють дискредитацію українського підпілля.﻿﻿ Посилаючись на інформацію ЦНС, повідомляє Українська правда.

В межах цієї операції росіяни поширюють фейкові листування з підлітками, яких нібито вербували партизани для організації теракту у школах Криму.

На думку ЦНС, таким чином ворог планує перекласти відповідальність на українців за масову страту росіян у Москві.