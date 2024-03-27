Close button

Курс валют НБУ на 27 березня

Курс валют НБУ на 27 березня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 27 березня 2024 року

Курс долара порівняно з 26 березня зріс до рівня 39.3430 за 1 долар.

Курс євро досяг рівня 42.6911 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 14 коп. до 49.7296 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився до рівня 43.5499 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого підвищився на 4 коп. до 9.9023 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 39,343 000 +0.1132
EUR Євро 42.691 100 +0.2013
GBP Фунт стерлінгів 49.729 600 +0.1392
CHF Швейцарський франк 43.549 900 --0.1553
PLN Польський злотий 9.902 300 +0.0357

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

Новини

Популярні теми форуму

analytics