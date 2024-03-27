Курс валют НБУ на 27 березня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 27 березня 2024 року
Курс долара порівняно з 26 березня зріс до рівня 39.3430 за 1 долар.
Курс євро досяг рівня 42.6911 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подорожчав на 14 коп. до 49.7296 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка знизився до рівня 43.5499 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого підвищився на 4 коп. до 9.9023 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|39,343 000
|EUR
|Євро
|42.691 100
|GBP
|Фунт стерлінгів
|49.729 600
|CHF
|Швейцарський франк
|43.549 900
|PLN
|Польський злотий
|9.902 300
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.