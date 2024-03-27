Курс валют НБУ на 27 березня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у середу, 27 березня 2024 року

Курс долара порівняно з 26 березня зріс до рівня 39.3430 за 1 долар.

Курс євро досяг рівня 42.6911 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подорожчав на 14 коп. до 49.7296 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився до рівня 43.5499 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого підвищився на 4 коп. до 9.9023 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 39,343 000 EUR Євро 42.691 100 GBP Фунт стерлінгів 49.729 600 CHF Швейцарський франк 43.549 900 PLN Польський злотий 9.902 300

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке є орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.