Латвія вирішила продати "Будинок Москви" і віддати гроші Україні

Уряд Латвії прийняв рішення продати земельну ділянку в центрі Риги, на якій розташований "Будинок Москви", раніше він належав уряду столиці РФ і був націоналізований за рішенням Сейму﻿. Про це свідчить відповідне рішення сейму Латвії, яке цитує LSM, повідомляє Ділова столиця.

"Будинок Москви" та земельна ділянка будуть передані Мінфіну, а той дозволить підприємству Valsts nekustamie īpašumi продати цю нерухомість із торгів. Вартість ділянки становить 517 083 євро, будівлі — 2 348 340 євро.

Кошти, отримані на аукціоні (після вирахування адміністративних видатків), планується передати на підтримку України, тому до Сейму подадуть спеціальні поправки до закону. У виданні припустили, що будівлю не вдасться продати швидко, через це угода може не відбутися протягом 2024 року.