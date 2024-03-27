РФ за добу втратила 1000 військових та 25 безпілотників – Генштаб
Росія за минулу добу втратила приблизно 1030 своїх військових, 11 танків, 27 бронемашин, 25 безпілотників та іншу військову техніку.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 27.03.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 439190 (+1030) осіб ліквідовано;
- танків - 6904 (+11) од.;
- бойових броньованих машин - 13216 (+9) од.;
- артилерійських систем - 10931 (+27) од.;
- РСЗВ - 1019 од.;
- засоби ППО - 728 (+1) од.;
- літаків - 347 од.;
- вертольотів - 325 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8578 (+25) од.;
- крилаті ракети - 2015 (+1) од.;
- кораблі/катери - 26 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 14539 (+41) од.;
- спеціальна техніка - 1794 (+5) од.