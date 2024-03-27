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РФ за добу втратила 1000 військових та 25 безпілотників – Генштаб

РФ за добу втратила 1000 військових та 25 безпілотників – Генштаб
Фото: Facebook

Росія за минулу добу втратила приблизно 1030 своїх військових, 11 танків, 27 бронемашин, 25 безпілотників та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 27.03.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 439190 (+1030) осіб ліквідовано;
  • танків - 6904 (+11) од.;
  • бойових броньованих машин - 13216 (+9) од.;
  • артилерійських систем - 10931 (+27) од.;
  • РСЗВ - 1019 од.;
  • засоби ППО - 728 (+1) од.;
  • літаків - 347 од.;
  • вертольотів - 325 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8578 (+25) од.;
  • крилаті ракети - 2015 (+1) од.;
  • кораблі/катери - 26 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 14539 (+41) од.;
  • спеціальна техніка - 1794 (+5) од.

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