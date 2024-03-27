РФ за добу втратила 1000 військових та 25 безпілотників – Генштаб

Росія за минулу добу втратила приблизно 1030 своїх військових, 11 танків, 27 бронемашин, 25 безпілотників та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 27.03.24 орієнтовно склали: