Україна влітку може зіткнутися з дефіцитом електроенергії – Yasno

Через російську ракетну та дронову атаку 22 березня в Україні цього літа може виникнути дефіцит електроенергії, оскільки пошкоджень зазнали велика кількість об’єктів генерації. Про це в етері національного телемарафону сказав генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко, повідомляє Дзеркало тижня.

Він нагадав, що унаслідок ударів компанія ДТЕК втратила половину своїх генеруючих потужностей і наразі вони не працюють.

«Уражені декілька типів генеруючих потужностей, велика кількість ТЕЦ, об’єкт гідрогенерації. Також росіяни багат ﻿ о разів поцілили у мережеві вузли «Укренерго», трансформатори тощо. Ця атака одночасно руйнує можливість наших систем передавати електроенергію і зменшує можливості її генерації» , ‒ зазначив Коваленко.

За його словами, пошкодження дуже серйозні, проте енергетики всієї України працюють над відновленням, яке може зайняти місяці і навіть більше.