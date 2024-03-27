Ціна на какао-боби досягла нового максимуму

Какао подорожчало у понеділок на понад 700 доларів за тонну за один день, і вперше в історії його ціна перевищила 9000 доларів.﻿ Про це пише Bloomberg, повідомляє Укрінформ.

Ф'ючерси на какао в Нью-Йорку підіймаються вже четвертий день поспіль, додавши в ціні після новин про проблеми з фінансуванням у Гані, другому за величиною виробника какао у світі.

Країна може незабаром втратити доступ до ключового фінансового механізму, оскільки криза врожаю какао залишила країну без достатньої кількості какао-бобів, щоб отримати гроші.

Рада з виробництва какао Гани покладається на іноземне фінансування, щоб платити фермерам, які вирощують какао.

Нині ціни на какао рухаються в сторону 10 000 доларів США - рівень, який здавався немислимим лише кілька місяців тому, і навіть зробило какао дорожчим за промислову металеву мідь.

Лише цього місяця ціни на какао зросли приблизно на 60%, а з початку року зросли більш ніж удвічі.

Зазначається, що головною причиною зростання цін на какао вважається поганий врожай через негоду та хвороби.

Як повідомлялося, головні африканські заводи із виробництва какао в Кот-д’Івуарі та Гані припинили або скоротили переробку, оскільки не можуть дозволити купувати боби, що може спричинити різке зростання цін на шоколад.