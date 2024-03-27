Британські військові не зможуть воювати з РФ понад два місяці - штаб оборони Великої Британії

Британські військові не зможуть воювати з країною-агресором Росією понад два місяці, визнав заступник начальника штабу оборони Великобританії, генерал-лейтенант Роб Маговен. Про це пише Telegraph, повідомляє Новое время.

За його словами, у можливих майбутніх війнах збройним силам доведеться справлятися з «оперативним ризиком», пов’язаним із відсутністю бажаних ресурсів.

Заява пролунала після того, як міністр оборони Грант Шаппс повідомив членам парламенту, що він лобіював прем'єра Ріші Сунака і міністра фінансів Джеремі Ханта, щоб ті виділили більше грошей на оборону в нещодавньому бюджеті, але не домігся збільшення.

«Ми ясно дали зрозуміти, що сума грошей, яку ми витрачаємо на боєприпаси на даний час… яка є значною… не відповідає в усіх галузях загрозам, з якими ми стикаємося» , — сказав Маговен.

За його словами, Великій Британії потрібно витрачати більше грошей «на те, що ми називаємо інтегрованою протиповітряною ракетною обороною».

Коли колишній міністр збройних сил Марк Франсуа, сказав йому, що Велика Британія «не зможе битися з Путіним довше кількох місяців у повномасштабній стрілецькій війні, тому що у нас немає боєприпасів і запасів техніки для цього, це правда, чи не так?», Маговен визнав, що це так.