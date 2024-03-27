Додаткові 5 млрд євро прибутку від активів РФ: як їх використають

Єврокомісія вважає 5 млрд євро прибутку, отриманого у 2022-2023 роках від заморожених російських активів у депозитарії Euroclear, буфером, що дозволяє покрити поточні та потенційні судові позови в Росії та інших країнах.﻿ Про це повідомляє Politico, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Оскільки Україна відчайдушно потребує грошей на боєприпаси, Єврокомісія нарешті запропонувала використати 90% доходів від заморожених російських активів для купівлі зброї для Києва. Це сума від 2,5 до 3 млрд євро на рік.

Але блок обмежується доходами, отриманими після 15 лютого 2024 року, дати, коли перша частина пропозиції була схвалена країнами ЄС. Прибуток, отриманий до цього моменту, залишиться в Euroclear, брюссельському депозитарії цінних паперів.

Гроші в Euroclear

Клірингова палата виступає як зберігач активів на загальну суму 37,6 трильйона євро, які приносять прибуток. З цієї суми 192 млрд євро - це російські державні активи, які були заморожені невдовзі після початку війни у лютому 2022 року.

На думку Єврокомісії, 5 млрд євро, утримані Euroclear, є буфером, що дозволяє сплатити поточні та потенційні судові позови у Росії та інших країнах.

"Прибуток за 2022-2023 роки, пов'язаний з російськими іммобілізованими активами, відокремлений від прибутку, отриманого в рамках "звичайного бізнесу. Ми не розподіляємо цей прибуток серед акціонерів і зберігаємо його доти, доки не будуть надані подальші вказівки", - заявила Euroclear у письмовій відповіді Politico.

Кошти призначені для "витрат, ризиків та збитків, понесених центральними депозитаріями цінних паперів… через війну в Україні", йдеться у пропозиції ЄС, яка ще не оприлюднена.

Позиція України

Станом на лютий російські компанії подали в Росії 94 позови з вимогою повернути гроші компанії Euroclear, яка діє відповідно до бельгійського законодавства, після того, як їх інвестиції та прибуток у Європі були заморожені, повідомив бельгійський чиновник, знайомий з ходом розгляду і говорив за умов анонімності.

Україна не вірить у цей аргумент, а міністр юстиції Денис Малюська назвав його "помилкою" під час дискусії у Брюсселі минулого тижня.

"Я ніколи не чув, що 5 мільярдів євро - це буфер для Euroclear, - сказав Малюська, відповідаючи на запитання Politico.

За його словами, це занадто велика сума грошей, щоб бути буфером для будь-якого потенційного судового процесу. Українські офіційні особи заявили, що ця сума також не відповідає тому факту, що Euroclear зазнала втрати доходу всього в 34 млн євро в результаті прямих наслідків війни, заявила генеральний директор компанії Лів Мострей.

Але експерти з правових питань зазначили, що конфіскація прибутку заднім числом була б юридичним мінним полем - і це пояснює, чому пропозиція Єврокомісії не поширюється на доходи, отримані у 2022 та 2023 роках.

"Існують дуже обмежені обставини, за яких правила можуть застосовуватися заднім числом" , - сказав Малюська.

Пропозиція Єврокомісії

Юридичний текст включає кілька інших поступок для Euroclear. Згідно з документом, фінансова установа може безстроково утримувати 3% виторгу "для забезпечення ефективності своєї роботи".

Крім грошової суми в 5 млрд євро, Euroclear може скористатися страховою мережею у розмірі 10% прибутку, отриманого після 15 лютого 2024 року, як додаткова гарантія. У крайньому випадку фінансова установа може попросити ЄС доповнити цю суму.

За словами представника ЄС, якщо юридичні ризики не матеріалізуються до 2027 року, Euroclear має передати ЄС 10-відсоткову страховку, але не 5 млрд євро прибутку, отриманого у 2022 та 2023 роках.