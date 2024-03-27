Вартість нафти знижується на тлі зростання запасів у США

Ціни на нафту опускаються в середу на даних Американського інституту нафти (API), що показали суттєве зростання запасів у США, повідомляє Enkorr.

Вартість травневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 7:10 за київським часом становить $85,54 за барель, що на $0,71 (0,82%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів. У вівторок ці контракти здешевшали на $0,5 (0,6%), до $86,25 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на травень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні на цей час на $0,61 (0,75%), до $81,01 за барель. За підсумками попередніх торгів вартість цих контрактів зменшилася на $0,33 (0,4%), до $81,62 за барель.

За оцінками API, запаси нафти в Штатах на тижні, що завершився 22 березня, збільшилися на 9,337 млн барелів – це максимальне зростання з середини лютого 2023 року.

Запаси нафти на терміналі в Кушингу, де зберігають нафту, що торгується на Nymex, збільшилися на 2,4 млн барелів, повідомив API.

Офіційні дані про резерви енергоносіїв у США буде оприлюднено Міністерством енергетики країни о 16:30 за Києвом.

Нафтовий ринок продовжує стежити за геополітичною ситуацією і чекає на новини від ОПЕК+.

Держави коаліції, які проведуть чергову зустріч 3 квітня, ймовірно, збережуть діючі обмеження видобутку. Як повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на джерела, країни ОПЕК+ поки що не бачать потреби змінювати обсяги виробництва.