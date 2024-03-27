РФ розганяє фейк про те, що "Захід визнав втрату Лівобережжя України"

Російські пропагандисти розганяють фейк про те, що західні країни нібито «змирилися зі втратою Лівобережжя України». Проте такі тези є брехнею та спрямовані на деморалізацію українців. Про це пише Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки SPRAVDI, повідомляє Дзеркало тижня.

Кремлівські ЗМІ заявляють, що плани щодо розміщення французьких військ на території України вздовж кордону з Білоруссю або на правому березі Дніпра свідчать про те, що Захід визнав фактичну втрату Лівобережжя.

Там зазначили, що подібні наративи є типовими для росіян і спрямовані на поширення паніки, а також на відчуття безсилля серед громадян України, що є складовою спецоперації «Майдан-3».