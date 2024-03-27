Окупанти перекидають багато техніки у бік Бердянська – Андрющенко

У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області фіксується велике перекидання військової техніки РФ у напрямку захопленого Бердянська Запорізької області. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Фіксуємо велике перекидання техніки у напрямку Бердянська. Різне маркування, включаючи маркування "два трикутники" ФСБ Росії" , - написав він у Telegram.

За попередніми даними, пунктом призначення техніки окупантів є міста Приморськ та Токмак Запорізької області.

Андрющенко зазначив, що останніми тижнями росіяни посилюють саме цей напрямок як живою штурмовою силою, так і інженерно-логістичними підрозділами.

