Росіяни захищають бухту в Севастополі від ударів ЗСУ – партизани

Війська РФ у тимчасово окупованому Севастополі намагаються захистити бухту від ударів Збройних Сил України. Про це повідомляє партизанський рух "АТЕШ".

"Після ударів СОУ крилатими ракетами та морськими дронами по БДК "Ямал" та "Азов", командування ЧФ РФ перекриває хід катерів і виставляє нові загородження на морському вході в бухту" , - інформують партизани в Telegram.

Крім того, армія РФ намагається обмежити доступ до 91-го причалу.