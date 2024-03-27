У Міненерго розповіли про важку ситуацію на ДніпроГЕС
На Дніпровській ГЕС п'ятий день поспіль продовжують розбирати завали після атаки росіян. Фахівці оцінюють стан обладнання. Про це розповіла заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук в ефірі "Радіо Свобода", пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.
"Що стосується пошкодження ДніпроГЕС - то на сьогодні ще триває розбір завалів і триває оцінка стану обладнання. Те обладнання, яке підлягає ремонту, яке можна швидко зремонтувати - ми це робимо. Те обладнання, яке зазнало значних пошкоджень, - шукаємо заміну йому і будемо намагатись якомога швидше поремонтувати його", - сказала вона.
Заступниця міністра наголосила, що енергетика є головною ціллю для ворога, тому українці повинні бути готові до різних варіантів розвитку подій.
Гринчук додала, що енергетики роблять все можливе для захисту об'єктів і відновлення пошкоджених, але потрібно посилення ППО.