У Міненерго розповіли про важку ситуацію на ДніпроГЕС

На Дніпровській ГЕС п'ятий день поспіль продовжують розбирати завали після атаки росіян. Фахівці оцінюють стан обладнання.﻿ Про це розповіла заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук в ефірі "Радіо Свобода", пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

"Що стосується пошкодження ДніпроГЕС - то на сьогодні ще триває розбір завалів і триває оцінка стану обладнання. Те обладнання, яке підлягає ремонту, яке можна швидко зремонтувати - ми це робимо. Те обладнання, яке зазнало значних пошкоджень, - шукаємо заміну йому і будемо намагатись якомога швидше поремонтувати його" , - сказала вона.

Заступниця міністра наголосила, що енергетика є головною ціллю для ворога, тому українці повинні бути готові до різних варіантів розвитку подій.

Гринчук додала, що енергетики роблять все можливе для захисту об'єктів і відновлення пошкоджених, але потрібно посилення ППО.