Макрон стурбований загрозою поразки на виборах до ЄС – Politico

Президент Франції Еммануель Макрон посилює тиск своїх помічників напередодні європейських виборів, оскільки вкрай праве Національне об'єднання продовжує набирати, здавалося б, нестримний імпульс. Про це пише Politico, повідомляє Новое время.

За словами кількох французьких чиновників, план Макрона по боротьбі з невблаганним зростанням Національного об'єднання напередодні виборів до ЄС полягав у тому, щоб драматизувати боротьбу з ультраправою партією, роблячи акцент на зіткненні ідеологій і російській загрозі.

Подвійною метою було перемогти тих, хто утримався, і мобілізувати власних виборців Макрона, а також відмовити виборців звертатися до конкуруючих проєвропейських кандидатів, таких як соціаліст Рафаель Глюксманн та екологи.

Але за кілька тижнів кампанії, згідно з останніми опитуваннями, ця стратегія не принесла результатів, і вже починають лунати тривожні дзвінки.

Згідно з недавнім дослідженням IFOP, ультраправі, очолювані президентом Національного ралі Джорданом Барделлою, набрали 30% голосів проти 21% у коаліції Макрона, а Глюксманн набрав 11%.

Видання пише, що з падаючими рейтингами популярності та зростаючим державним дефіцитом на Макрона та його партію чекає нелегка боротьба за повернення підтримки. І їхня відповідь на невблаганне зростання Національного об'єднання — це жорстка відсіч.