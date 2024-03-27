У Запоріжжі частково відновлюють змішаний формат начання

Школярі з перших 24 навчальних закладів у Запоріжжі повертаються до навчання. Дана ініціатива викликана вимогою батьків встановити змішаний формат навчання в школах обласного центру. Про це йдеться в повідомленні голови Запорізької ОВА Івана Федорова.

За словами Федорова, наступним кроком після консультацій з місцевою владою, педагогами та правоохоронними органами стане затвердження цього рішення на Раді оборони, засідання якої відбудеться найближчими днями.

Він також зауважив, що перехід на змішаний формат здійснюється виключно за бажанням батьків.

"Розпочнуть роботу в такому форматі тільки ті заклади, які мають обладнані укриття" , - зазначив очільник ОВА.

З педагогами та школярами будуть проведені навчання щодо поведінки під час екстрених ситуацій, додав він.