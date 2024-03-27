Samsung Pay припинить підтримку карток російської системи "Мир"
Платіжна система для мобільних пристроїв Samsung Pay припинить роботу з картками російської платіжної системи "Мір", повідомляє Економічна правда.
"З 3 квітня 2024 року додавання та використання карток "Мір" у Samsung Pay буде недоступне", - йдеться в заяві.
Усі картки, прив’язані до Samsung Pay будуть автоматично відв'язані 3 квітня.
Нагадаємо, картки російської платіжної системи "Мір" перестануть працювати у банкоматах і POS-терміналах більшості банків Вірменії з 30 березня 2024 року.