Samsung Pay припинить підтримку карток російської системи "Мир"

Платіжна система для мобільних пристроїв Samsung Pay припинить роботу з картками російської платіжної системи "Мір", повідомляє Економічна правда.

"З 3 квітня 2024 року додавання та використання карток "Мір" у Samsung Pay буде недоступне" , - йдеться в заяві.

Усі картки, прив’язані до Samsung Pay будуть автоматично відв'язані 3 квітня.

Нагадаємо, картки російської платіжної системи "Мір" перестануть працювати у банкоматах і POS-терміналах більшості банків Вірменії з 30 березня 2024 року.