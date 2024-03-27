В Аргентині хочуть звільнити 70 тисяч держслужбовців – Bloomberg

Президент Аргентини Хав'єр Мілей планує звільнити 70 000 державних службовців у найближчі місяці, що є одним з прикладів того, як лібертаріанський підхід пропонує скоротити непомірно роздутий державний апарат.﻿ Про це пише агентство Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

Окрім скорочення робочих місць, Мілей повідомив, що він призупинив громадські роботи, припинив фінансування місцевих урядів і скасував понад 200 000 планів соціального забезпечення, які він назвав корумпованими.

Все це є частиною його стратегії, спрямованої на досягнення фіскального балансу за будь-яку ціну цього року.