Прем'єр Нідерландів з візитом у Китаї: говоритиме про Україну і Газу

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте прибув до Китаю, де у середу зустрінеться з лідерами країни для переговорів, які, як очікується, включатимуть війни в Україні та секторі Гази, повідомляє Європейська правда.

Рютте і міністр торгівлі Нідерландів Джеффрі ван Левен зустрінуться з лідером КНР Сі Цзіньпіном і прем'єр-міністром Лі Цяном.

Під час зустрічей обговорюватимуться двосторонні та економічні відносини, війна в Україні та ситуація на Близькому Сході.

Міністр ван Левен зустрінеться з міністром торгівлі Китаю Ван Вентао. Вони обговорять можливості економічного співробітництва, важливість рівних правил гри та рівного доступу до ринків.

Також Рютте зустрінеться з китайськими студентами в Пекінському університеті. Він поспілкується з китайськими студентами, які вивчають голландську мову і культуру, а також голландськими студентами, які навчаються в різних університетах Пекіна.

Раніше стало відомо, що візиту Рютте до Китаю передували дії уряду Нідерландів, який цього року почав відмовляти у видачі ліцензій компанії ASML, найбільшому постачальнику обладнання для виробників комп'ютерних чипів, на експорт багатьох своїх продуктів до Китаю під тиском США.