У Повітряних силах назвали причини застовання "Цирконів" росіянами

Ймовірне застосування Росією гіперзвукових ракет «Циркон» може означати, що у неї виник дефіцит інших типів ракет, також у такий спосіб російська армія може перевіряти українську систему ППО. Про це сказав речник Повітряних Сил України Ілля Євлаш, повідомляє Радіо Свобода.

Однак, за його словами, наразі у науково-дослідному експертному центрі встановлюють, чи справді під час останніх атак по Україні російська армія застосувала «Циркон».

«Те, що вони їх застосовують, найімовірніше, свідчить про те, що в них вже є дефіцит зброї, інакше вони б їх не використовували. Взагалі цей тип ракет є протикорабельним, і він застосовується лише в окремих випадках, використовують різні пускові установки, типу «Бастіон», «Бал». Однак ми можемо сказати про те, що, якби в них, наприклад, було достатньо іншого типу ракет – крилатих ракет «Калібрів», «Іскандерів», інших ракет – вони б застосовували їх» , – каже Євлаш.

«Це досить складна ракета, досить дорога, досить потужна… В тому числі це може бути як і певний експеримент – перевірити нашу систему ППО, де, що і як захищено, що як прикрито, аби в подальшому вже використовувати це під час планування їхніх наступних повітряних атак» , – підкреслив спікер.

Copyright © 2024 RFE/RL, Inc. Передруковується з дозволу Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода