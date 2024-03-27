У ЗСУ пояснили, як вдається збивати російські ракети "Циркон"
Україна має необхідні засоби для того, щоб збивати російські протикорабельні гіперзвукові ракети ЗМ22 "Циркон". Про це заявив речник Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Ілля Євлаш в ефірі телемарафону, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
Як пояснив Євлаш, швидкість гіперзвукової зброї становить більше 5 махів. 1 мах - це близько 1,2 тисячі кілометрів на годину.
"Це дуже-дуже швидка зброя. Якщо ми кажемо про "Циркони, то це приблизно 8-9 махів. Це неймовірно швидко. Однак коли ці ракети заходять на ударну траєкторію, їх швидкість спадає. Вона стає дозвуковою. Десь 4,5 махи", - розповів речник Повітряних сил.
Він додав, що, коли швидкість "Циркона" становить близько 4,5 махи, Україна застосовує протибалістичні комплекси для її збиття. Мова йде, наприклад, про SAMP/T чи Patriot.
Нещодавно ЗМІ заявили про те, що Російська Федерація під час атаки проти України, 7 лютого, могла застосувати протикорабельну гіперзвукову ракету ЗМ22 "Циркон". Повторно ворог застосував вищезгадану ракету вже 25 березня. Тоді ж експерти змогли зібрати більшу кількість уламків та краще дослідити ракету.