Міненерго повідомило про аварійні відключення у чотирьох регіонах

У чотирьох областях України застосовуються аварійні відключення електроенергії. Про це йдеться у повідомленні Міненерго.

"Минулої доби через значні пошкодження та неможливість передати необхідні обсяги електроенергії за вказівками диспетчерів НЕК Укренерго застосовувалися погодинні та аварійні відключення електроенергії на Одещині, Харківщині, Дніпропетровщині та у пікові години у Хмельницькій області" , – інформують енергетики.

При цьому вказано, що дефіциту електроенергії немає. Аварійна допомога не залучатиметься. На поточну добу планується комерційний імпорт електроенергії імпорт електроенергії – 12 702 МВт·год. Експорт не передбачається.