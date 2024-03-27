Суд зобов'язав УПЦ МП повернути державі Успенський собор у Каневі

Суд зобов'язав Київську митрополію УПЦ (МП) повернути у державну власність Успенський (Георгіївський) собор XII століття у Каневі Черкаської області, який є об'єктом культурної спадщини національного значення. Посилаючись на Офіс генерального прокурора, повідомляє Ліга.net.

За даними правоохоронців, виконавчий комітет Канівської міської ради у 2003 році надав дозвіл УПЦ (МП) оформити право власності на пам’ятку, що стало підставою для реєстрації права колективної власності.

В ОГП зазначили, що прокурори в суді довели незаконність передання будівлі Успенського собору. Правоохоронці зазначили, що законодавством встановлено пряму заборону відчуження пам'яток культурної спадщини, які перебувають у державній власності.

Суд визнав незаконними та скасував рішення виконкому Канівської міськради, свідоцтво про право власності на будівлю за УПЦ (МП), а також скасував державну реєстрацію речового права на об’єкт культурної спадщини національного значення.

Орієнтовна вартість будівлі собору становить понад 8,5 млн гривень.