Boeing вимагає від Virgin Galactic знищити всі дані про їхнє партнерство

Авіаційна компанія Boeing подала позов до космічного підприємства Virgin Galactic через порушення комерційної таємниці. Про це пише Gizmodo, повідомляє Ліга.net.

Ця таємниця стосується розробки нового космічного корабля, над яким компанії працювали спільно. В позові Boeing заявляє, що Virgin Galactic порушує угоду, обмінюючись конфіденційною інформацією, і просить суд видати наказ, який забороняє використання цих даних.

У липні 2022 року Virgin Galactic уклала угоду з компанією Aurora на розробку нового космічного корабля. Космічна компанія перебуває в процесі створення нової моделі космічного літака, який має назву Delta. Крім того, вони також працюють над модернізованою версією своєї базової моделі Eve. Очікується, що випробування нового космічного корабля Delta розпочнуться у 2025 році, а комерційні польоти – у 2026 році.

У своєму позові Boeing стверджує, що Virgin Galactic порушує угоду, зберігаючи комерційну таємницю і не виконуючи обов'язкові умови щодо її знищення. Boeing вважає, що такі дії завдають шкоди їхній інтелектуальній власності та використовуванням власних комерційних таємниць.

У відповідь на позов представник Virgin Galactic заявив, що цей позов не відповідає фактам та закону й компанія захищатиме себе у суді.