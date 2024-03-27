Фахівець про ракету "Циркон": Летить не туди, куди треба

Керівник лабораторії військових досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Андрій Кульчицький заявив, що визначену бойову задачу ракети "Циркон", якими РФ атакувала Київ 7 лютого та 25 березня — не виконує. Зокрема, за його словами, вона "летить не туди, куди треба", повідомляє Суспільне.

Про це він розповів за результатами експертизи уламків "Циркону".

"Бойову задачу зазначена ракета не виконує. Все що заряджене, всі характеристики "супер", "гіпер" — все це слова, а насправді до бойового застосування ракеті ще йти та йти. Вона летить не туди куди треба, виконує не ту роботу, для якої пристосована" , — сказав він.

Експерт зазначив, що українське ППО здатно їх збивати. За його словами, на одному з уламків, враженої 25 березня ракети чітко видно, що вона була збита системою Patriot.