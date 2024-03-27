Наслідки теракту в РФ для Путіна: The Times описало три сценарії

Нещодавній теракт у торговому центрі "Крокус Сіті Хол" продемонстрував хиткість позиції російського диктатора Володимира Путіна, а також неготовність апарату безпеки Росії до відповідних викликів, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Як пише видання The Times, події демонструють те, як Путін поступово втрачає контроль над подіями в Росії. В публікації зазначається, що війна на території України позбавила його вузького бачення, а росіяни, які уявляли довіреного лідера, тепер бояться за власне майбутнє.

The Times описали три можливих сценарії наслідків теракту в Росії:

Росія може продемонструвати теракт, як операцію під чужим прапором, щоб розпалити суспільний гнів проти України й узаконити загальну мобілізацію;

Путін може використати теракт як спосіб заморозити війну проти України й зосередитись на війні проти тероризму;

диктатор вже втрати контроль та дозволив взяти гору внутрішнім чварам.

"Повернення ісламістського терору в Росію було одночасно передбачуваним і проігнорованим. Втручання Путіна в Сирію з метою підтримати м'ясника Асада принесло йому мало друзів. Центральноазіатські республіки відчувають його слабкість... Путін посилить обмін розвідданими про ІДІЛ з Туреччиною, Китаєм, Іраном і Північною Кореєю" , - зазначає The Times.

Теракт у Підмосков'ї

У п'ятницю, 22 березня, у Красногорську кілька озброєних чоловіків у камуфляжі влаштували стрілянину у концертному залі "Крокус Сіті Холл". Пізніше силовики затримали чотирьох підозрюваних. Диктатор Володимир Путін, зі свого боку, заявив про нібито "причетність" України до теракту, оскільки терористи планували втекти до країни де було підготовлено "вікно".

Відповідальність за теракт взяло на себе угруповання "Ісламська держава". У США підтвердили інформацію про причетність ІДІЛ та відкинули участь у подіях України.