У лютому держборг України скоротився на понад 1 млрд доларів

Державний та гарантований державою борг України на 29 лютого 2024 року становив 5 трлн 490,10 млрд гривень або 143,69 млрд доларів.﻿ Про це свідчать дані міністерства фінансів, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

За даними Мінфіну, протягом лютого 2024 року сума боргу збільшилась у гривневому еквіваленті на 2,03 млрд гривень та скоротилася на 1,21 млрд доларів у доларовому еквіваленті.

Різниця пояснюється девальвацією гривні. Офіційний курс долара за місяць зріс на з 37,87 до 37,97 грн/долар.

На тлі погашення боргу Україна не отримувала міжнародних кредитів.

За даними НБУ, у лютому Україна отримала:

514,4 млн доларів - грантові кошти від Японії, що надійшли через Світовий банк;

295,0 млн доларів - грантові кошти від Норвегії, що надійшли через Світовий банк.

Реструктуризація боргу

У липні 2022 року Україна попросила дворічну відстрочку на виплату зовнішніх боргів. Після цього у вересні країни-кредитори України, включаючи США, дали Києву відстрочку з обслуговування суверенного боргу до кінця 2023 року.

У грудні 2023 року реструктуризацію державного боргу України перед групою офіційних кредиторів із країн "Великої сімки" (G7) та Паризького клубу було продовжено до кінця березня 2027 року.

Нагадаємо, за 2022 рік держборг України збільшився на 13,7% (13,49 млрд доларів) до 111,45 млрд доларів.

Протягом 2023 року сума боргу збільшилася на 33,87 млрд доларів (30,4%) 145,32 млрд доларів.