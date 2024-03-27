У Польщі запустили "коаліцію бронетехніки" для допомоги України

У Варшаві 26 березня відбулося перше засідання представників країн-учасниць "коаліції бронетехніки" на підтримку України, повідомляє Європейська правда.

На зустрічі виробили консолідовану позицію щодо підсилення технічного парку ЗСУ певними зразками бронетехніки та організації системи їх ремонту.

У рамках коаліції створено чотири синдикати, на кожен із яких покладено різні завдання: постачання озброєння та боєприпасів для західної бронетехніки; технічне обслуговування та ремонт; підготовка екіпажів та технічного персоналу; відпрацювання ефективної тактики застосування бронетехніки на полі бою.

Українську делегацію у Варшаві очолив заступник міністра оборони генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

"Коаліція бронетехніки" має на меті посилити броньований щит Сил оборони України, спільними зусиллями підвищити спроможності нашого війська у боротьбі з російським агресором, забезпечити ефективне функціонування, технічне обслуговування, ремонт зразків техніки та озброєння, наданих нам союзниками", – наголосив Гаврилюк.

У довгостроковій перспективі країни-учасниці "танкової коаліції" та "коаліції бронетехніки" допоможуть у створенні майбутнього броньованого парку техніки ЗСУ та налагодять з Україною інноваційно промислове партнерство.

Ініціювали створення "коаліції бронетехніки" Польща і Німеччина та підтримали Британія, Швеція й Італія.