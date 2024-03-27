Туреччина заявила про використання "нових методів дипломатії" задля миру в Україні й Газі

Туреччина докладає зусиль для досягнення миру в Україні, в Газі, на Південному Кавказі, в Іраку, Лівії та на Балканах, використовуючи для цього нові й досі невипробувані методи дипломатії.﻿ Цитує заяву міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана TRT Haber, повідомляє Укрінформ.

“Сьогодні, незважаючи на різні складні умови, ми прагнемо миру в Україні, в Газі, на Південному Кавказі, в Іраку, Лівії та на Балканах, а з іншого боку, ми робимо все можливе, щоб захистити наше виживання, наших співвітчизників і наших братів по вірі. Ми мобілізуємо всі можливості дипломатії за допомогою нових і невипробуваних методів” , - сказав міністр, не зазначивши, про які саме методи йдеться.

Міністр позитивно оцінив рішення Ради Безпеки ООН, що вимагає негайного припинення вогню в Газі протягом місяця Рамадан, а також надання гуманітарного доступу до Гази.

“Цього разу навіть Америка не з ﻿﻿ могла запобігти прийняттю рішення. Ізраїль залишився наодинці зі своєю жорстокістю” , - прокоментував ситуацію Хакан Фідан.

Раніше МЗС Туреччини виступило із заявою і закликало міжнародне співтовариство “зайняти спільну позицію проти Ізраїлю, щоб покласти край гуманітарній катастрофі в Газі та знайти остаточне вирішення ізраїльсько-палестинського питання”.

Як повідомлялося, 25 березня Рада Безпеки ООН ухвалила резолюції із закликом до негайного припинення вогню між угрупованням ХАМАС та Ізраїлем під час Рамадану та з вимогою звільнення заручників і розширення потоку гумдопомоги в Газу.

Раніше міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан казав, що російсько-українська війна переросла у протистояння на виснаження й немає підстав очікувати її завершення в цьому році.