Швейцарські банки почали закривати рахунки громадян РФ

Банки Швейцарії почали закривати рахунки клієнтам, які мають російське громадянство, навіть якщо вони одночасно мають паспорт іншої країни. Про це пишуть росЗМІ.

За інформацією керуючого партнера швейцарського юридичного бюро Leolex Романа Кудінова, із проблемою зіткнулися кілька клієнтів UBS та Credit Suisse з подвійним громадянством. Усі вони сплачують податки у Швейцарії, в Росії ніяких доходів не отримують і податків не сплачують.

Партнер мультисімейного офісу групи компаній ITSWM Катерина Попова розповіла, що наразі швейцарські банки розглядають будь-які зв'язки своїх клієнтів із Росією, навіть разове перерахування коштів родичам у РФ за відсутності російського паспорта.

Також один зі швейцарських банків відмовився відкрити рахунки кільком громадянам Ізраїлю, які зберегли російський паспорт, розповів керівник банківської практики юридичної компанії Amond&Smith Іван Тихоньонок. За його словами, банки вимагали документально підтвердити відмову від російського громадянства для подальшої взаємодії із клієнтами фірми.

Ще один банк закрив рахунок клієнту однієї з російських консалтингових компаній, який має громадянство Росії та посвідку на проживання у Швейцарії, повідомило джерело в цій компанії.

Юрист колегії адвокатів Delcredere Артем Касумян зазначив, що рішення окремих банків Швейцарії закривати рахунки росіянам із подвійним громадянством обумовлено комплаєнс-міркуваннями (тобто необхідністю відповідати будь-яким внутрішнім або зовнішнім вимогам чи нормам). Він наголосив, що наявність у клієнта російського паспорта змушує банки витрачати ресурси на додаткові перевірки.

Як зазначається, російський паспорт стає у Швейцарії "чорною міткою" через те, що місцеві банки бояться вторинних санкцій. За словами джерела серед брокерів, кредитні організації відносять клієнтів із громадянством Росії до категорії високого ризику і можуть запроваджувати для них спеціальні умови обслуговування, наприклад, підвищені комісії.