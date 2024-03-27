У МВС Німеччині пообіцяли захистити українських футболістів та вболівальників на Євро-2024

Міністерка внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер запевнила, що правоохоронці добре підготувалися до участі України в чемпіонаті Європи з футболу, який пройде в Німеччині влітку, повідомляє Deutsche Welle.

"Заходи безпеки на високому рівні та тісно скоординовані між федеральною владою, землями та країнами-учасницями" , - заявила вона в інтерв'ю агентству dpa, оприлюдненому в середу, 27 березня.

"Ми зробимо все для захисту української команди та її вболівальників. Ми продовжуємо зосереджено проводити підготовку. У фокусі нашої уваги широкий спектр заходів: від захисту від хуліганів та ісламістів до забезпечення кібербезпеки" , - зазначила вона.

Фезер привітала українську збірну, яка напередодні увечері здобула перемогу у вирішальному стиковому матчі, перемігши Ісландії з рахунком 2:1.

За словами Ненсі Фезер, участь України у ЧЄ дає сигнал, наслідки якого відчуваються далеко за межами спорту.

"Україна є частиною Європи. Ми твердо стоїмо на боці України. Ми захищаємо в Німеччині 1,1 млн осіб, які втекли від кровопролитної агресивної війни Путіна. Разом з українками та українцями ми вболіватимемо за їхню національну команду" , - сказала німецька міністерка.

Раніше Фезер оголосила про запровадження прикордонного контролю у Німеччині на період ЧЄ-2024. "Під час турніру ми введемо тимчасовий контроль на всіх німецьких кордонах, щоб мати можливість запобігти в'їзду готових до насильства злочинців" , - пояснила вона в інтерв'ю газеті Rheinische Post, оприлюдненому 26 березня. Міністерка додала, що це необхідно для максимально ефективного захисту міжнародного змагання.

Чемпіонат Європи з футболу в Німеччині пройде з 14 червня по 14 липня у Берліні, Дюссельдорфі, Кельні, Франкфурті-на-Майні, Гельзенкірхені, Гамбурзі, Лейпцигу, Мюнхені, Штутгарті та Дортмунді.