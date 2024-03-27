Агенція оборонних закупівель придбає 4000 безпілотників для ЗСУ – Міноборони
"Агенція оборонних закупівель" міністерства оборони України закупить 4000 безпілотних авіаційних комплексів для ЗСУ через систему Prozorro. Йдеться про 3000 БпАК типу DJI Mavic 3E та 1000 БпАК типу DJI Mavic 3 Thermal з додатковими комплектуючими.
Про це йдеться в повідомленні Міноборони.
Наразі це п’ята частина від 20000 дронів, які Агенція запланувала придбати в межах рамкових угод. Водночас ці обсяги можуть збільшитися.
"У сучасній війні дрони – невід'ємна складова. Вони стають нашими очима та крилами на полі бою. Активна інтеграція безпілотних авіаційних комплексів у Збройні сили України – це крок вперед у національній безпеці та обороні", – сказав заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.
У системі Prozorro опубліковано 15 відборів на постачання 200 БпАК типу DJI Mavic 3E (всього 3000 штук) та 5 відборів на 200 БпАК типу DJI Mavic 3 Thermal (1000 штук). Очікувана вартість закупівель розрахована на основі ціни в 133 тисяч гривень за один Mavic 3Е та 198 тисяч гривень за один Mavic 3 Thermal (без ПДВ).
"Щоб постачати якомога більшу кількість дронів для ЗСУ, важливо максимально ефективно витрачати ресурси. І використання Prozorro дозволить нам забезпечити конкуренцію постачальників та отримати найвигідніші ціни в цих закупівлях", – наголосила директорка "Агенції оборонних закупівель" Марина Безрукова.
У Міноборони зазначають, що поділ закупівлі на окремі відбори по 200 дронів дозволить залучити до закупівель більшу кількість учасників, які не можуть забезпечити всю кількість, а також диверсифікувати джерела постачання. Взяти участь у цих закупівлях зможуть всі постачальники, які пройшли кваліфікацію в рамкових угодах на закупівлі БпАК Mavic 3Е та Mavic 3 Thermal. Податися на них можна в будь-який момент.
"Нова процедура рамкової угоди в Prozorro дозволяє оборонним замовникам проводити конкурентні закупівлі, не оприлюднюючи при цьому чутливу інформацію. У системі можна буде побачити ставки учасників та ціну, отриману в результаті торгів, що дасть змогу суспільству бути впевненим у відсутності переплат.
Водночас інформація про терміни, місця постачання та інші умови закупівлі, як і хто конкретно брав у ній участь і хто переміг, буде доступною лише для учасників закупівлі, а також органів контролю та оскарження", – додали у міністерстві.