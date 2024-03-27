Польща подвоїть внесок в ініціативу щодо снарядів для України – МЗС

Польща подвоїть внесок у чеську ініціативу щодо закупівлі артилерійських снарядів для України.﻿ Про це заявив міністр оборони Польщі Радислав Сікорський, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"В останні 48 годин було ухвалено рішення подвоїти наш внесок в ініціативу Чехії" , - заявив він.

Виступаючи перед журналістами у Ризі разом зі своїм латвійським колегою Кріш'янісом Каріньшем, Сікорський відмовився назвати конкретний обсяг фінансування.

Раніше президент Чехії Петр Павел заявив, що Прага знайшла близько 800 тисяч боєприпасів, які можна передати Україні поза країнами Євросоюзу. Але для поставок потрібне фінансування. Низка країн Заходу вже оголосили про те, що приєднуються до ініціативи Чехії. Вони виділили на закупівлю снарядів кошти.