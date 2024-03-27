РФ дистанційно мінує прикордоння України "кульковими" авіабомбами – ДСНС
Росіяни застосовують при ударах по прикордонню України кулькові авіабомби – таким чином окупанти дистанційно заміновують українські території.
Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.
"Це кулькові осколкові авіаційні бомби ШОАБ-0,5. Ними ворог дистанційно мінує нашу землю. Зовні вони схожі на невеликий м’ячик сріблястого кольору. Своїм виглядом можуть привертати увагу дітей. Тож попередьте про небезпеку близьких", – йдеться у повідомленні.
У ДСНС зазначають, що одна касета РБК-500 містить 565 кулькових авіабомб ШОАБ-0,5 масою по 400 грамів кожна. Кулькові бомби мають велику зону ураження: коли розлітаються та падають на землю, частина з них не детонує. Тож від будь-якого дотику можуть розірватися, хоча сейсмічного датчика не мають.
"У жодному разі не можна наближатися та торкатися вибухонебезпечних предметів. Одразу повідомляйте про такі знахідки за номером 101", – додали в ДСНС.