РФ дистанційно мінує прикордоння України "кульковими" авіабомбами – ДСНС

Росіяни застосовують при ударах по прикордонню України кулькові авіабомби – таким чином окупанти дистанційно заміновують українські території.

Про це повідомили﻿ в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

"Це кулькові осколкові авіаційні бомби ШОАБ-0,5. Ними ворог дистанційно мінує нашу землю. Зовні вони схожі на невеликий м’ячик сріблястого кольору. Своїм виглядом можуть привертати увагу дітей. Тож попередьте про небезпеку близьких" , – йдеться у повідомленні.

У ДСНС зазначають, що одна касета РБК-500 містить 565 кулькових авіабомб ШОАБ-0,5 масою по 400 грамів кожна. Кулькові бомби мають велику зону ураження: коли розлітаються та падають на землю, частина з них не детонує. Тож від будь-якого дотику можуть розірватися, хоча сейсмічного датчика не мають.