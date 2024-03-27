Стало відомо, коли запрацює Реєстр збитків від агресії РФ

Реєстр збитків внаслідок російської агресії почне приймати перші заявки 2 квітня 2024 року, повідомляє Європейська правда.

2 квітня 2024 року реєстр збитків від російської агресії (скорочена назва англійською – RD4U) офіційно відкриє процес подання заяв про відшкодування збитків, втрат або шкоди, завданих російською агресією проти України.

Рада RD4U вирішила відкрити реєстр для подання заяв, доказів та пов'язаної інформації, переконавшись, що вже створено необхідну документальну і технічну базу.

Історичне відкриття відбудеться у Гаазі в рамках міністерської конференції "Відновлення справедливості для України" за присутності генсека Ради Європи Марії Пейчинович Бурич, керівників міжнародних організацій і топпосадовців з понад 60 держав.

Пріоритетна категорія заявників, на яких зосередяться у першу чергу – люди, у який зруйноване або пошкоджене житло. Очікується, що в цій категорії буде подано від 300 000 до 600 000 заяв.

Згодом почнуть приймати заявки за додатковими категоріями, приділяючи особливу увагу заявам від осіб, які найбільше постраждали від війни, а також заявам, пов'язаним з пошкодженням або руйнуванням об'єктів критичної інфраструктури України.

"Такий поетапний підхід дозволить Реєстру організувати ефективне подання заяв, а також підготувати власні системи для якомога швидшого опрацювання заяв та внесення їх до Реєстру" , – пояснили у пресслужбі.

Заяви подаватимуться до RD4U через "Дію" – мобільний додаток або вебпортал.