У Європолі стався масовий витік особистих даних - Politico

Європол розслідує інцидент зі зникненням конфіденційних даних вищих посадових осіб відомства. Ці дані мали зберігатися під замком, у безпечній камері зберігання всередині штаб-квартири Європолу в Гаазі. Про це пише Politico, повідомляє Укрінформ.

Зазначена подія спровокувала кризу в поліцейському управлінні ЄС, зазначає видання.

Відповідно до внутрішнього документа відомства, з якою ознайомилося Politico, та розмов із теперішніми та колишніми співробітниками, друковані особисті дані виконавчого директора Європолу Кетрін Де Болле та інших високопосадовців зникли ще до вересня.

"6 вересня 2023 року директорат Європолу був поінформований про зникнення особистих документів кількох співробітників Європолу" , - йдеться у повідомленні.

Коли чиновники перевірили всі записи відомства, вони виявили «додаткові відсутні файли».

"Враховуючи роль Європолу як правоохоронного органу, зникнення особистих справ співробітників є серйозним інцидентом з порушенням безпеки та конфіденційності особистих даних" , — йдеться у записці, опублікованій на внутрішній системі дошки оголошень та датованій 18 вересня.

Європол є одним із найбільших відомств ЄС. Він координує великі міжнародні розслідування та операції, у співпраці з національними поліцейськими органами та партнерами, такими як Інтерпол та ФБР США.

Politico поспілкувалося з чотирма чинними та колишніми співробітниками Європолу, яким відомо про цей інцидент. За словами чиновників, деякі втрачені документи були виявлені завдяки мешканцю Гааги: він знайшов документи кинутими у громадському місці та приніс їх до місцевої поліцейської дільниці.

Співрозмовники видання уточнили, що особисті справи належали виконавчому директору Європолу Катрін Де Болле та трьом її заступникам Юргену Ебнеру, Андрію Лінцу та Жан-Філіппу Лекуфу. Після цього керівника відділу кадрів агентства Массиміліано Беттіна відправили «в адміністративну відпустку».

Зниклі файли можуть містити інформацію про заявку на роботу чиновника, відповідне навчання, дати народження, сімейний стан, дітей, поточну адресу та іншу типову інформацію, що зберігається відділом кадрів, сказав один з чиновників.