Подоляк прокоментував наміри НАТО збивати російські ракети

Ігнорування російських провокацій країнами-членами НАТО здатне підштовхнути Кремль на збільшення ескалації. Натомість Москву сильно тривожитиме лише одна заява, що Північноатлантичний блок розглядає збиття російських ракет, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

"Коли росіяни бачать, що країни НАТО не реагують на свідомі провокації, то будуть збільшувати ескалацію. Безумовно, якщо країни НАТО, чи прикордонні до Росії та Білорусі країни не будуть реагувати на провокації, то Росія буде це збільшувати" , - сказав він.

При цьому представник ОП додав, що буде видно, чи зможуть держави-члени НАТО реагувати більше, ніж самими заявами.

У цьому контексті Подоляк висловився про проліт російською ракетою у повітряному просторі Польщі під час чергового масованого обстрілу України 24 березня.

"Нам безумовно хотілось би, щоб були зроблені 3 висновки з цього 39-секундного прольоту ракети. Перший - не треба думати, що все закінчиться само по собі і РФ вдовольниться маленькою частинкою країни. Другий - треба перестати накопичувати все на складах, а передати на поле бою" , - розповів радник глави ОП.

Він зазначив, що Україні треба "не так багато": системи ПРО, які на складах в європейських країнах, та тактична авіація.

"І третій - крім заяви, тільки ракета підлітає до кордону НАТО, вони мають в рамках міжнародного права абсолютні права збити ракету" , - сказав Подоляк.

Він наголосив, що усе, що робить Росія, побудоване на блефі.

"Якщо ви не відповідаєте, то вона підвищуватиме ціну наступного удару. Якщо будете відповідати, то швидко з'ясуєте, що це блеф. Одна лиш заява, що НАТО розглядає збиття російських ракет, буде сильно тривожити Росію" , - резюмує він.

Провокація з російською ракетою у небі Польщі

Нагадаємо, у ніч проти 24 березня російські окупанти в черговий раз завдали масованого ракетного удару по Україні. Зокрема, під атакою знаходилися західні регіони. Одна з ракет залетіла у повітряний простір Польщі - її зафіксували над Люблінським воєводством. Але польські військові проігнорували таку провокацію.

Пізніше радник міністра оборони Польщі Мечислав Бенек зазначив, що Польща збила б ракету, якби вона залетіла далі всередину країни.

При цьому глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс зазначив, що миритися з такими діями Росії не можна і ракету необхідно було збити.

Додамо, як заявив раніше речник польського Сейму Шимон Головня, інциденти з порушенням російськими ракетами повітряного простору Польщі можуть повторюватися і надалі. Він допустив цю можливість на тлі війни, що триває в Україні.

Через інцидент із ракетою 24 березня МЗС Польщі викликало російського посла Сергія Андрєєва "на килим". Проте 25 березня стало відомо, що посол РФ Андрєєв не прийшов до МЗС Польщі. Як з'ясувалося, російський дипломат тимчасово виїхав із країни.