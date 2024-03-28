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Курс валют НБУ на 28 березня

Курс валют НБУ на 28 березня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 28 березня 2024 року

Курс долара порівняно з 27 березня знизився до позначки 39.2273 за 1 долар.

Євро подешевшав на 25 коп. до 42.4420 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 22 коп. до 49.5049 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився на 28 коп. до 43.2662 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до рівня 9.8329 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 39.227 300 --0.1157
EUR Євро 42,442 000 --0.2491
GBP Фунт стерлінгів 49.504 900 --0.2247
CHF Швейцарський франк 43.266 200 --0.2837
PLN Польський злотий 9.832 900 --0.0694

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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