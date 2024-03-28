Курс валют НБУ на 28 березня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 28 березня 2024 року

Курс долара порівняно з 27 березня знизився до позначки 39.2273 за 1 долар.

Євро подешевшав на 25 коп. до 42.4420 за 1 євро.

Фунт стерлінгів подешевшав на 22 коп. до 49.5049 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився на 28 коп. до 43.2662 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до рівня 9.8329 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 39.227 300 EUR Євро 42,442 000 GBP Фунт стерлінгів 49.504 900 CHF Швейцарський франк 43.266 200 PLN Польський злотий 9.832 900

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.