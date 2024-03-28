Курс валют НБУ на 28 березня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 28 березня 2024 року
Курс долара порівняно з 27 березня знизився до позначки 39.2273 за 1 долар.
Євро подешевшав на 25 коп. до 42.4420 за 1 євро.
Фунт стерлінгів подешевшав на 22 коп. до 49.5049 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка знизився на 28 коп. до 43.2662 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого знизився до рівня 9.8329 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|39.227 300
|EUR
|Євро
|42,442 000
|GBP
|Фунт стерлінгів
|49.504 900
|CHF
|Швейцарський франк
|43.266 200
|PLN
|Польський злотий
|9.832 900
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.