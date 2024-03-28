Німеччина нарощує власний арсенал зброї – Bloomberg

Німеччина планує найближчим часом підписати низку великих контрактів з закупівлі озброєння. Таким чином ФРН прагне підвищити рівень власної безпеки. Про це пише Bloomberg з посиланням на міністра економіки Німеччини Роберта Габека, повідомляє Корреспондент.

"Це необхідно зробити, зважаючи на "загрозливий фон" з боку Росії, і не розмірковувати довго над цим. Це було б наївно" , - сказав Габек.

Видання вказує, що напад РФ на Україну 24 лютого 2022 року змусив Німеччину переглянути свій підхід до оборони та збільшити витрати на неї.

Уряд Німеччини створив спеціальний фонд у розмірі 100 мільярдів євро для модернізації німецьких військ, і 80% цієї суми уже закладено в бюджет. Габек заявив, що працює над альтернативними фондами, аби німецькі компанії могли планувати більші замовлення на зброю.

Він додав, що процеси схвалення закупівель зброї часто надто тривалі і їх необхідно прискорити.