У Німеччині розслідують причетність співробітників Siemens до порушення санкцій

Слідчі хочуть притягнути до відповідальності співробітників концерну Siemens, які свідомо постачали газові турбіни до Криму попри ембарго після анексії 2014 року, повідомляє Укрінформ.

Газові турбіни Siemens для проєкту на півдні Росії опинилися в Криму у 2017 році. Наразі прокуратура висунула обвинувачення п'ятьом чоловікам, причетним до незаконного постачання газових турбін Siemens до Криму, серед них і нинішній співробітник Siemens.

Загалом четверо німців і один швейцарець сприяли продажу чотирьох газових турбін російській державній компанії 8 років тому, знаючи, що вони зрештою опиняться в Криму, який був анексований Росією у 2014 році. Це є порушенням ембарго.

За даними прокуратури, турбіни вартістю 111 мільйонів євро були вивезені до Санкт-Петербурга через порт Гамбурга в період з листопада 2015 року по січень 2016 року. Замість того, щоб встановити їх на півдні Росії, як було домовлено, російський замовник Siemens встановив їх на двох нових електростанціях у Севастополі та Сімферополі, які забезпечують енергопостачання окупованого Криму.

Зазначається, що обвинувачені знали про цей пункт призначення.

Прокурори стверджують, що чоловіки діяли з наміром "отримати непряму вигоду через змінні компоненти заробітної плати як від продажу газових турбін, так і від обіцяного контракту на обслуговування проданих газових турбін". Можна лише здогадуватися, чи справді вони припускали, що поставка Siemens до Криму залишиться непоміченою.

Підрозділ Siemens Gas Turbine Technologies, спільне підприємство з російськими "Силовими машинами", було додано до Siemens Energy під час поділу Siemens у 2020 році та продано наприкінці 2022 року після нападу Росії на Україну.

Siemens, і Siemens Energy відповіли, що вважають себе жертвою свого російського клієнта "Технопромекспорт" (ТПЕ), але співпрацюють зі слідчими.

П'ятеро обвинувачених заперечують звинувачення.

Нагадаємо, у 2016 і 2017 роках стало відомо, що кілька газових турбін, призначених для Тамані на півдні Росії, мали бути транспортовані до Криму російським партнером у порушення контракту. Тоді в концерні заявили, що ніби то це було зроблено без відома Siemens.