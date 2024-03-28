Росію покинув світовий гігант по виробництву цегли

Найбільший виробник цегли у світі австрійський концерн Wienerberge продав два своїх заводи в Росії та пішов із російського ринку. Про це пишуть росЗМІ, повідомляє Корреспондент.

За даними Єдиного державного реєстра юридичних осіб Росії, новим власником заводів концерну у Володимирській області та Татарстані стала фірма Строймікс, що належить бізнесменові Олексію Філіну. Сума угоди не розголошується.

У Wienerberger пояснили, що відхід з російського ринку пов'язаний із геополітичною ситуацією.

Загальні інвестиції Wienerberger у Росії оцінюються в 60 млн євро, а фактична вартість підприємств сьогодні становить близько 4,5 млрд руб. Однак, за словами місцевих експертів, австрійський концерн продав активи значно нижче за ринок: сума угоди не перевищила 2 млрд руб.