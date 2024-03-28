Мінагрополітики: Для розблокування кордону з Польщею потрібен додатковий час

Міністр агрополітики України Микола Сольський прокоментував підсумки зустрічі у тристоронньому форматі "Україна-Польша-Євросоюз" з представниками профільних асоціацій, яка відбулась напередодні у Варшаві, повідомляє Європейська правда.

Під час зустрічі обговорювалось, зокрема, питання розблокування кордону та пошуку спільних позицій для вирішення кризи. Перемовини тривали понад 6 годин.

Сольський назвав переговори "складною, але відвертою розмовою між міністерствами та асоціаціями".

"Важливо, що попередньо вже обговорили варіанти вирішення, які незабаром будуть озвучені. Водночас питання складне для всіх сторін і потребує додаткового часу. Дякую кожному з партнерів за особисте залучення в процес пошуку рішень" , – зазначив він.

Водночас у міністерстві агрополітики повідомили, що сьогодні другий день тривають переговори між Україною та Польщею щодо агроекспорту.

Українська сторона представила польським колегам аналіз свого експорту у Польщу та інші країни ЄС. А також зміни, які відбуваються в агроекспорті з початку повномасштабного вторгнення РФ, в тому числі завдяки роботі морського коридору.

Сьогодні у Варшаві також проходять міжурядові консультації за участі прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска і очільника українського уряду Дениса Шмигаля, де спробують вирішити суперечливі питання у відносинах з сусідньою країною.